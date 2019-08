Esta segunda-feira, comemora-se o Dia Mundial do Cão e o que muitos chamam de “melhor amigo do homem” continua a ser a escolha preferida dos portugueses para novo elemento do lar. Existem 11 raças portuguesas de cães. São, na maioria, de grande porte e, durante décadas, trabalharam lado a lado com pastores, caçadores e até na pesca.