Diminuiu o número de crianças encaminhadas para adoção pelos juízes

Está a diminuir o número de crianças enviadas para adoção por ordem dos tribunais.

Entre 2017 e 2018 foram menos 99 crianças, ou seja, uma quebra de 36%.

Os dados são do relatório de 2018 do Conselho para a Adoção.

Das crianças adotadas, 85% ficaram com casais heterossexuais, 12% com pessoas singulares e 3% com casais do mesmo sexo.

