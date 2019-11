Diogo Navarro apresenta a exposição “Golden Soul” no Casino Estoril

A exposição é apelativa, marcada pela intensidade das cores. As influências do artista residem nas suas origens: Moçambique, onde nasceu, e o Minho, onde reencontrou a beleza da terra e das gentes.

Diogo Navarro conta com 40 exposições individuais e convida agora a mais esta viagem de pinturas únicas no avassalador universo que a arte representa.



Sobre "Notícias"