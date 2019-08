Esta manhã os banhistas das duas praias fluviais do do distrito de Braga que estiveram interditadas já puderam entrar na água do Rio Cávado. As praias de Merelim São Paio, em Braga, e do Faial, em Vila Verde, estiveram interditadas por dois dias depois de ter sido detetada a presença da bactéria E.coli na água.