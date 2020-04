"É impossível saber o número exato" de alunos sem acesso à internet

No dia em que começa o terceiro período do ano letivo com o recurso a aulas à distância, o ministro da Educação admite que “é impossível” saber o número exato de alunos sem recursos para acompanhar as aulas através da internet.

Em entrevista ao Jornal da Uma, Tiago Brandão Rodrigues reconhece que existem crianças e famílias sem acesso aos meios digitais, mas que "é impossível saber o número exato".

