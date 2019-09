O Benfica está livre de ir a julgamento no caso E-Toupeira. O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu, esta quarta-feira, que não há prova para pronunciar a SAD do Benfica pelos 30 crimes de que estava acusada, por não ter sido feita a devida investigação. O despacho inclui duras críticas ao trabalho do Ministério Público na fase de inquérito.