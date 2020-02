É um dos cancros mais comuns e com maior taxa de mortalidade. O que sabe sobre ele?

Filipe Freitas, membro do grupo de acompanhamento da projeto de intervenção precoce do cancro oral da Ordem dos Médicos Dentistas, falou sobre o cancro oral, os seus sintomas e as melhores formas de o prevenir e diagnosticar.

Este cancro é o sexto tipo de cancro mais comum, em todo o mundo. É também um dos que apresenta uma taxa de mortalidade elevada.

Sobre "Diário da Manhã"