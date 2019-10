André Carvalho, transexual menor de 18 anos, explicou como vive o seu dia-a-dia.

No mesmo espaço, Décio Ferreira, que é cirurgião, e esteve presente no debate do programa “Alexandra Borges”, onde se discutiu sobre a transexualidade, pouco tempo depois de ter sido aprovado um decreto-lei do Governo, que prevê a utilização da casa de banho nas escolas consoante a identificação sexual.

Sobre "Alexandra Borges"