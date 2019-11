Ecografias obstétricas: só 20% dos obstetras do SNS estão aptos a realizar este exame

O caso do bebé sem parte do rosto desencadeou um alerta geral sobre a realização de ecografias no país.

A Ordem dos Médicos está a seguir o caso com especial atenção e decidiu que vai disponibilizar a lista dos profissionais com aptidão para fazer ecografias obstétricas diferenciadas.

E não é qualquer um que as pode realizar: atualmente, só 20% dos obstetras do SNS estão aptos a realizar este exame.