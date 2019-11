Eduardo Cabrita rejeita violência na manifestação dos polícias

O ministro da Administração Interna apela a que seja pacífica a manifestação dos políicas marcada para esta quinta feira e diz ainda que uma agressão a um polícia é uma agressão ao Estado de direito.

Eduardo Cabrita falou durante as comemorações do aniversário do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, onde os discursos ficaram marcados pela falta de meios nas forças policiais.



