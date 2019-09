Ministro do Ambiente admite chegar a 2025 com a central a carvão do Pego encerrada e com a de Sines prestes a encerrar. A neutralidade carbónica é um dos objetivos do Governo e em vésperas da Cimeira do Clima, em Nova Iorque, Matos Fernandes reconhece que para encerrar estas duas centrais é preciso haver a garantia de que o país terá capacidade de produção a partir de fontes renováveis