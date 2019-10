Os operários da Tegopi, sediada em Vila do Conde, souberam da intenção da entidade patronal através de uma lista afixada nas instalações e não esconderam a revolta. Os problemas financeiros da Tegopi já eram conhecidos, mas os trabalhadores foram surpreendidos no final da semana passada com uma lista que anunciava 98 despedimentos já no início do mês de outubro.