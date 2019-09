No final do ano passado, a greve dos enfermeiros às cirurgias adiou mais de 7500 intervenções. Terá sido este um dos motivos que levou ao aumento do número de doentes enviados para hospitais privados para serem submetidos a cirurgias: de acordo com o relatório sobre o acesso a cuidados de saúde no SNS, no total, em 2018, foram enviados 250 924 doentes para cirurgias em hospitais privados, mais 96% face ao ano anterior.