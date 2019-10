Secundária Pinheiro e Rosa em Faro está a destacar-se entre as escolas com projetos inovadores na mobilidade em bicicleta. São várias as estratégias para incentivar alunos e funcionários a irem de bicicleta para a escola. O projeto "Bike me" é uma dessas estratégias e não é mais do que uma oficina onde se aprende a restaurar bicicletas que podem depois ser entregues a quem não tem possibilidade de as comprar