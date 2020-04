Escolas, professores e pais de acordo com decisão do Governo

O anúncio do primeiro-ministro não surpreendeu escolas, professores e escarregados de educação. De forma unânime, todos concordam com as medidas anunciadas pelo Governo.

Docentes e estudantes vão ter de encarar o "mundo novo" do ensino à distância.

Os encarregados de educação pedem para que o apoio às famílias se estenda aos pais de alunos até aos 16 anos.

Sobre "Jornal das 8"