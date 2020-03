ESMAE já suspendeu as aulas devido a infetado com coronavírus

A Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, no Porto, já suspendeu as aulas e aconselhou os alunos e docentes a permanecer em isolamento social.

A decisão foi consequência de um professor ter sido infetado com o novo coronavírus. O homem, de 44 anos, regressou de Itália e encontra-se em isolamento no hospital de São João, no Porto

