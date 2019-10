Espanha entrega a Portugal suspeito de vender material hospitalar na América do Sul

Um colombiano foi detido em Espanha e entregue às autoridades portuguesas por suspeitas de pertencer a uma rede que furta material hospitalar.

De acordo com a Polícia Judiciária, o grupo criminoso obteve um retorno financeiro de 65 milhões de euros ao conseguir vender na América do Sul as máquinas roubadas na Europa.

