Especialista diz que arma que matou triatleta é compatível com a do amante de Rosa Grilo

No julgamento do homicídio do triatleta Luís Grilo, foram ouvidos os peritos e inspetores da Polícia Judiciária.

O especialista que analisou a arma garante que a mesma foi adulterada e que a bala encontrada na vítima é compatível com a arma de António Joaquim, tido como amante de Rosa Grilo.

