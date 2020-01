Vítor Parente Ribeiro, advogado das famílias das vítimas, explicou o que pode alterar-se no processo depois da decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. O especialista garantiu que esta decisão é a “reposta que o Ministério Público precisava de ouvir”. Ainda assim, em termos processuais, nada se vai alterar com esta nova decisão.