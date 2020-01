"Esta é uma boa publicidade para Rui Pinto, porque quer beneficiar do estatuto de denunciante"

O advogado de Rui Pinto assumiu, esta segunda-feira, que o hacker português esteve por detrás da denúncia do caso Luanda Leaks.

William Bourdon, advogado e chefe da Plataforma de Proteção de Denunciantes em África, revelou, através de um comunicado, que o autor do Football Leaks entregou um disco rígido contendo dados relacionados com as recentes revelações sobre a fortuna de Isabel Dos Santos.

Henrique Machado, editor de justiça, disse que isto já era expectável e que tudo caminhava neste sentido.

"Esta é uma boa publicidade para Rui Pinto, no sentido em que ele quer beneficiar do estatuto de denunciante".

