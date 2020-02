Estado de saúde do surfista Alex Botelho agrava-se

Agravou-se o estado de saúde de Alex Botelho, o surfista que sofreu um acidente no campeonato de ondas gigantes há dois dias, na Nazaré. Os médicos consideram que se encontra estável, mas a respirar com ventilação assistida, no hospital de Leiria.

