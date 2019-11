“Estamos a falar de um fenómeno com dimensão superior ao da droga”

O jurista António Garcia Pereira realça que as pessoas que vendem estes medicamentos ilegais “aos amigos” são a “ponta do iceberg”. O especialista explica que o mercado ilegal de medicamentos tem risco muito menores aos do mercado da droga, para os traficantes, e lucros que chegam a ser superiores em muitos dos casos.

Sobre "Alexandra Borges"