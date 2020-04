Evacuada pensão em Lisboa com 93 hóspedes devido a três casos de Covid-19

Uma pensão no centro de Lisboa foi evacuada, este sábado, depois de se confirmar que três hóspedes, que ali pernoitaram, estão infetados com Covid-19.

As 93 pessoas que se encontravam na pensão foram retiradas, como acompanhou uma equipa de reportagem da TVI no local.

Foram deslocadas para vários locais da cidade, incluindo um hotel, onde vão pernoitar em segurança e ficar em isolamento. Isto mesmo foi explicado pelo vereador da Câmara de Lisboa, Carlos Castro.

