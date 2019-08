Um homem ficou gravemente ferido esta manhã numa explosão na central elétrica de Barrosinhas, no concelho de Águeda. A vítima é um homem de 35 anos que fazia trabalhos de manutenção no local. A violenta explosão provocou um incêndio que foi de imediato controlado. O repórter da TVI João Bizarro está no local e contou-nos como tudo aconteceu