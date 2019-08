Uma explosão seguida de incêndio num apartamento em Penacova, no distrito de Coimbra, provocou esta segunda-feira um ferido grave e dois ligeiros. Tratava-se de um casal e a filha. Suspeita-se que a explosão, que ocorreu no terceiro andar, tenha sido provocada por uma fuga de gás. A repórter da TVI Ana Bartolomeu Simões esteve no local