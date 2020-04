Faculdade de Farmácia do Porto responde a apelo e produz tubos para transporte de zaragatoas

A Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto está a produzir tubos com o líquido onde se colocam as zaragatoas, o utensÍlio usado para a recolha de amostras da Covid-19.

O pedido foi feito pelos hospitais que não tinham forma de transportar em segurança as amostras até ao local dos testes.

