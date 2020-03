Faculdade de Letras cancela eventos e festas académicas por causa do coronavírus

As festas académicas começam a gerar preocupação nas universidades, devido ao coronavírus

É certo que os grandes festejos são no final do ano letivo, mas, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, por exemplo, foram canceladas todas as festas até 15 de junho.

