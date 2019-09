Mais de 100 habitantes do prédio Alameda, em São João da Madeira, estão preocupados com as condições de saneamento do edifício. Os moradores queixam-se do cheiro, que já levou ao aparecimento de uma praga de ratos.

A TVI sabe que existiu uma reunião na Câmara Municipal de São João da Madeira para tratar do assunto. O concelho emitiu um comunicado a informar que os condóminos terão de pagar as despesas para resolver a situação.

A autarquia informou que não pode ser imputada, quer à Câmara ou à empresa de água municipal, qualquer responsabilidade pelo caso.