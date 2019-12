"Família é uma coisa que sinto pena de já não ter. E, no fundo, tenho dois filhos"

Inácio Fiadeiro foi uma mente brilhante no campo da psicologia, casado com a atual secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias. Mário Soares foi padrinho de casamento. Hoje, é sem-abrigo à procura de um caminho. Uma reportagem "Ana Leal" para ver esta quinta-feira, no Jornal das 8 da TVI.

