Festival do Peixe do Rio e do Pão dá nova vida a tradições alentejanas

Em Moura, no Alentejo, está a decorrer a 5ª edição da Feira do Peixe do Rio e do Pão.

Além da gastronomia, as ruas da cidade estão decoradas; e há um vasto programa de atividades.

