Festival solidário une bandas de funcionários e chefes de várias empresas

O Brands Like Bands é um festival solidário onde só atuam bandas compostas por funcionários de empresas que, no ano passado, angariou cerca de 10 mil euros para a associação Corações com Coroa.

Este ano a entidade apoiada é a Cruz Vermelha e a TVI acompanhou um ensaio da banda Pangea.

