A população da freguesia do concelho de Santa Marta de Penaguião, distrito de Vila Real, fala em experiências do padre Zeferino Barros, que já estava referenciado noutra paróquia pelo mesmo tipo de situação.

Os habitantes de Alvações do Corgo falam em "hóstias molhadas em vinho" e exorcismos.

Além das práticas do padre, os moradores referem uma troca de santos, exigindo que o Santo António esteja na frente da igreja, no lugar do São Miguel.