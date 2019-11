Fim de semana com chuva e subida da temperatura no domingo

As condições meteorológicas adversas não vieram para ficar e este fim de semana o vento vai diminuir e a agitação marítima também.



As temperaturas começam por cair ligeiramente este sábado, mas no domingo as mínimas e as máximas sobem de forma generalizada, ainda que a chuva se mantenha em todo o país.

