Foram finalmente controlados os incêndios de Águeda e Albergaria, que levaram ao corte da A1 por muitas horas. Na Mealhada, no entanto, um incêndio que começou esta manhã já levou ao corte de duas estradas nacionais. As chamas começaram numa zona de pinhal e eucaliptos, a cerca de cinco quilómetros da vila do Luso.