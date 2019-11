"Foi lamentável a Escola Secundária de Telheiras não querer prestar qualquer esclarecimento"

O jornalista da TVI Henrique Machado explica, no seguimento das entrevistas às mães das menores aliciadas para as orgias com Matthias Schmelz, que tentou contactar a Escola Secundária de Telheiras, mas a direção recusou tecer qualquer tipo de comentário.

O jornalista adianta que a direção não o quis receber, nem prestar qualquer tipo de esclarecimento, "como se esta escola não tivesse um dever para com os cidadãos e contribuintes do país".

