Força Aérea já está nas Flores para ajudar na reconstrução

Depois da passagem do furacão Lorenzo, a maior preocupação centra-se agora na recuperação do porto mais importante do grupo ocidental dos Açores. Mais de 20 militares da Força Aérea chegaram à ilha esta manhã. Ao todo estão mais de 200 operacionais nos trabalhos de reconhecimento das áreas subaquáticas do porto das Lajes.

