A jornalista Ana Leal antecipa, em entrevista no Jornal da Uma, mostrando provas e documentos, o tema da reportagem desta sexta-feira. Francisco George, presidente da Cruz Vermelha, desloca-se no carro da instituição, com motorista da instituição, contra regulamentos que ele próprio aprovou.

E não é o único dirigente a fazê-lo, diariamente, numa instiuição que está a atravessar uma grave crise financeira.