Fraude no IVA com carros usados: cinco funcionários públicos detidos

A megaopreração da GNR no âmbito do combate ao fraude no IVA com carros usados já fez dez detidos. Ao que a TVI24 conseguiu apurar, cinco dos arguidos exercem funções públicas no IMTT do Porto e na Autoridade Tributária e os restantes são elementos ligados ao setor automóvel, nomeadamente donos de negócios de venda de carros e de centros de inspeções.

