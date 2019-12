Fugitivo do TIC do Porto apanhado por motorista da Uber durante assalto

É conhecido pelas fugas e detenções mediáticas e até caricatas. Hugo Saraiva de 20 anos, um dos três homens que fugiram no ano passado do tribunal do Porto, foi detido novamente depois de tentar roubar um motorista da Uber que o agarrou e entregou numa esquadra da PSP