Furacão Lorenzo: já foram realojados dois adultos e uma criança

Aníbal Lopes, Comandante dos Bombeiros de Santa Cruz das Flores, um concelho na ilha das Flores, esteve em direto ao telefone no Diário da Manhã.

Estiveram 45 bombeiros envolvidos nas 14 ocorrências registadas por esta entidade.

Entre elas, inundações e danos em estruturas de algumas habitações, obstrução de vias e quedas de árvores.

Ainda assim, não há registo de feridos.

