Furacão Lorenzo pode atingir ventos de 190 km/hora

O furacão Lorenzo provocou até às 05:00 locais (06:00 em Lisboa) cerca de 15 ocorrências nos Açores.

De acordo com dados do Governo Regional, que está no serviço de proteção civil dos Açores, sediado na ilha Terceira, as ocorrências, sobretudo “obstrução de vias, queda de árvores e telhas caídas”, foram registadas “nas Flores, no Pico e no Faial”.

O furacão Lorenzo baixou já para categoria 1, na intensidade prevista pela Proteção Civil açoriana.

A repórter da TVI Rita Barão Mendes esteve no Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para fazer o ponto de situação desta tempestade.

Até ao momento, o furacão Lorenzo atingiu ventos entre os 145 e os 155 quilómetros de hora, mas pode chegar aos 190.

