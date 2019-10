Furacão Lorenzo: "Tivemos a situação mais complicada às 04h00 da manhã"

José Carlos Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores, um concelho na ilha das Flores, esteve em direto ao telefone no Diário da Manhã.

O presidente do município disse que o período mais complicado ocorreu entre as 03h00 e as 04h00 da manhã (horas locais, mais uma hora em Lisboa), mas que agora a situação já estava mais calma.

José Carlos Mendes deu conta de estradas cortadas, inundações, pessoas desalojadas e danos em habitações.

Alertou a população para não sair de casa enquanto a situação não estiver normalizada.