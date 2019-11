Gang violento detido: suspeitos fugiam da PJ quando o carro se despistou

Dois indivíduos, membros de um gang suspeito de dezenas de roubos violentos foram detidos na quinta-feira. O repórter da TVI Pedro Reis explicou que as detenções ocorreram depois de uma perseguição da PJ, que começou no Bairro do Cerco, no Porto, e acabou em Avintes, Gaia, quando o carro onde seguiam os suspeitos se despistou.

