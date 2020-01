Gestor de confiança de Isabel dos Santos encontrado com sinais de violência

Nuno Ribeiro da Cunha foi encontrado dia 7 de janeiro com graves ferimentos nos pulsos e no abdómem. Inicialmente as autoridades acreditaram tratar-se de uma tentativa de suicídio, mas a Polícia Judiciária está a investigar uma possível tentativa de homicídio.

À PJ, a vítima disse estar sob muita pressão profissional, mas mesmo assim os inspetores apreenderam o telemóvel do gestor bancário.

Sobre "Jornal das 8"