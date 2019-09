A Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária (PJ) está esta manhã a realizar buscas em vários locais, por causa da polémica compra das 70 mil golas antifumo para as populações, no âmbito da do programa "Aldeia Segura". De acordo com o comunicado do Ministério Público (MP), em causa estão crimes de "fraude na obtenção de subsídio, de participação económica em negócio e de corrupção".