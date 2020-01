Golfinhos mortos no Sado: "Não foram feitas as diligências normais"

Vários golfinhos foram encontrados mortos no estuário do Sado. A presidente da SOS Animal, Sandra Duarte Cardoso, explicou que não foram feitas as diligências normais depois de os animais terem sido encontrados mortos. A associação refere que estas mortes podem ser consequência das dragagens que vêm sido feitas no rio.

