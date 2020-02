Graça Freitas: "As pessoas que ficarem em isolamento voluntário terão toda a proteção do Estado"

A Diretora-Geral da Saúde esclareceu este sábado, numa conferência de imprensa sobre o novo coronavírus, que todas as pessoas que ficarem em isolamento voluntário "terão toda a proteção do Estado em relação aos seus direitos laborais".

Graça Freitas tranquilizou os portugueses dizendo que se quiserem ficar em casa, para não contaminar outros colegas, "os direitos dessas pesssoas vão ser acautelados".

