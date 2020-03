Graça Freitas: "Já houve mais casos confirmados, é inequívoco"

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, confirmou esta quarta-feria, em conferência de imprensa no Ministério da Saúde, que existem mais casos confirmados com o novo coronavírus, mas que esses dados só vão ser divulgados quinta-feira no boletim epidemiológico.

No início da conferência, a minsitra da Saúde reafirmou os 59 casos de infeção por coronavírus em Portugal e os 461 casos suspeitos, dos quais 83 aguardam resultados laboratoriais

