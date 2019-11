Greve do pessoal não docente fecha maioria das escolas do país

O Sindicato da Função Pública diz que a greve do pessoal não docente das escolas, realizada esta sexta-feira, é das maiores de sempre.



Uma grande maioria das escolas do país estiveram encerradas e a adesão terá ultrapassado os 90%. Vários alunos manifestaram-se em solidariedade com as reivindicações dos funcionários

