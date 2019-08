O Infarmed pede a intervenção da Polícia Judiciária sobre o uso indevido de medicamentos com testosterona. Há venda destes medicamentos à margem da lei e até circulam livremente, de forma ilegal, nos ginásios.

Ângelo Rodrigues, que terá feito uso de injeções testosterona, continua internado em coma induzido no Hospital Garcia de Orta, mas com ligeiras melhoras no seu estado de saúde.